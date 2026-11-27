Le lecteur découvrira l'admirable histoire d'un moment de la vie de Françoise Argod-Dutard (1940-2023), professeure de linguistique à l'université Bordeaux-Montaigne. Joachim Du Bellay, né à Liré en Anjou, était son auteur préféré. Elle fit sien son titre de gloire : "Défense et illustration de la langue française" . Aussi s'enthousiasma-t-elle, apprenant le projet angevin porté par l'association les Lyriades, à la demande des pouvoirs publics. Sa fille Pascale a écrit son émouvante "biographie" . Est révélé l'étonnant "Corpus linguistique et littéraire" dont elle a été la créatrice et le chef d'orchestre : on y trouvera de multiples aspects de la langue française abordés lors des sept Rencontres de Liré (actes publiés), mais aussi de très nombreuses conférences. On sera enfin estomaqué que des passionnés, entrainés irrésistiblement par Françoise Argod-Dutard, se soient acharnés à produire en 2014 une étude de préfaisabilité de la Cité de la langue française en Anjou et d'un Parcours linguistique et littéraire en bord de Loire.