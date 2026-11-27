Parmi les nombreux sujets qui sont abordés dans cette tranche de panégyriques, il faut relever le contexte social et politique, avec l'anticléricalisme, l'action des sans Dieu et des ennemis de la France à cette époque. L'annexion de l'Alsace-Lorraine est aussi à l'arrière-plan de ces discours et leurs auteurs invitent la jeunesse à se disposer pour les combats à venir. Les accusations de déséquilibre mental de Jeanne d'Arc sont rejetées, et sa beauté morale mise en évidence. Les principaux traits de son patriotisme sont présentés. Enfin les auteurs relèvent la condition privilégiée de la France par rapport aux autres pays, que ce soit par ses conditions géographiques ou par la mission qu'elle est appelée à remplir dans le monde. Ils montrent en ce sens la conception politique de la Pucelle d'Orléans, pour qui le roi de France n'est que le lieutenant du Christ dans le royaume.