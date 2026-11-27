Le jeudi 13 mars 1578 après-midi, une partie des membres du consulat de Lyon se réunissait à l'hôtel commun. La bâtisse existe encore, tout près de l'église Saint-Nizier, même si elle n'a plus de fonction officielle depuis le début du xvii e siècle. Il était rare que les consuls et échevins - c'est ainsi qu'on les appelait - fussent tous présents en même temps, et cette séance ne faisait pas exception. Ce jour-là, sur les douze membres du corps de ville délibéraient Antoine Grolier, baron de Servières, Antoine de la Porte, seigneur de Saint-Bernard et de la Place, André Mornieu, seigneur de Gerland, élu en l'élection de Lyonnais, Claude Plattel, seigneur de Vaulx, Jean Ravot, seigneur de Moifond, Guillaume Rouillé, François Benoist, Jacques Jacquet. Ils traitaient des affaires qui faisaient l'actualité, des choses sérieuses, dirions-nous, et nous gardons encore la trace de leurs travaux dans les registres des délibérations conservés aux Archives municipales de Lyon. Même si ces temps sont lointains, malgré la distance imposée par l'écriture et par les mots de cette époque, le lecteur des registres se dit que, somme toute, les priorités d'il y a 450 ans étaient aussi prosaïques que celles d'aujourd'hui. Et soudain, voici une décision qui tranche avec tout le reste : "Ordonne d'écrire à messieurs les jurats et secrétaire de la ville de Bordeaux pour les prier de faire chercher dans leurs archives les anciens titres et monuments de cettedite ville [de Lyon], que l'on dit y avoir été transportés par les Goths et Wisigoths, et, les ayant trouvés, ou quelque partie de ceux-ci, d'en faire une copie aux frais du Consulat de Lyon".