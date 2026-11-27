Une femme mystérieuse. Des meurtres en série. Un ennemi qui connaît tous ses secrets. Milo Perho devient la cible d'un jeu mortel dont il ne maîtrise aucune règle. Sur une terrasse d'Helsinki, une inconnue aussi belle que mystérieuse attire l'attention de Milo Perho. Quelques mots échangés, quelques regards : une rencontre fugace, en apparence sans conséquence. Mais quelques heures plus tard, des meurtres secouent la ville. Et tout semble mener à cette femme apparue dans sa vie quelques heures plus tôt. Ancien officier du renseignement, Milo met régulièrement son expertise au service de la police. Il a l'habitude de traquer les failles chez les autres, mais dans cette affaire, les rôles semblent s'inverser. Quelqu'un connaît ses méthodes, anticipe ses réactions et en sait beaucoup trop sur son passé. A mesure que l'enquête progresse, Milo comprend qu'un piège se referme sur lui. Pour découvrir ce qui se joue derrière cette affaire, Milo doit renouer avec un monde qu'il croyait derrière lui : celui des identités secrètes et des mensonges savamment construits. Et plus il approche de la vérité, plus les certitudes se fissurent. A qui peut-il encore se fier quand son adversaire semble toujours avoir un coup d'avance ? Maître finlandais du suspense, traduit dans plus de 40 pays et vendu à plus d'un million d'exemplaires, Max Seeck signe un thriller sous haute tension où la frontière entre proie et prédateur ne cesse de se brouiller. "A mesure que la tension monte, l'étau se resserre, et le roman devient impossible à lâcher". - Kirjavinkit