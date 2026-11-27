Dans les ruelles de Brumeclair, Théa, adolescente en quête de vérité, voit sa vie basculer lorsqu'une voix mystérieuse s'immisce dans son esprit. Guidée par des visions troublantes et un passé qui lui échappe, elle explore une réalité vacillante, où le silence pèse autant que les révélations. L'arrivée de Gabin, étrangement familier, intensifie ce vertige et fait émerger des liens insoupçonnés. Entre secrets de famille, mémoire enfouie et échos de la Seconde Guerre mondiale, L'Echo des Ombres tisse un récit envoûtant où le surnaturel s'insinue avec subtilité. Porté par une écriture immersive et des personnages profondément humains, ce roman explore les frontières fragiles entre passé, futur et présent, intime et universel.