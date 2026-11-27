Mon Sang R&B est un recueil de poésie contemporaine conçu comme un album. A travers des textes courts, rythmés et intimes, Michaël Konan explore l'amour, la foi, la solitude, le désir de reconnaissance et les blessures qui façonnent un homme. Le recueil se divise en quatre mouvements : innocence, quête de lumière, révolte et apaisement. Il se déploie comme une traversée intérieure, où chaque texte devient une piste portée par une musicalité proche du R&B et une parole sensible, parfois brute, mais toujours incarnée. Un livre qui transforme les failles en souffle, les émotions en langage et le chaos en matière poétique.