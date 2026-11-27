Bilakoro est le récit d'un enfant trop grand, élevé par sa tante et qui n'arrive pas à trouver sa place à l'école. Ce garçon, Tom, va se retrouver sur un chantier de construction pour faire un stage de découverte. Il va découvrir le monde du travail au cours de cette semaine et apprendre à grandir. Sa vie va alors être peuplée de rencontres insolites : Louis, un maçon-poète, venu d'ailleurs, et Lily, l'amie inattendue. Le travail, l'amitié, la solidarité vont donner à Tom un nouvel enthousiasme à sa vie. Bilakoro est un roman d'initiation. d'apprentissage, l'histoire d'un passage de l'enfance à l'adolescence avec ses frontières, qu'elles soient imaginaires ou réelles, parfois étranges et difficiles à comprendre. C'est aussi un récit qui rend hommage aux métiers manuels, au savoir-faire des ouvriers et artisans.