Idalya, une jeune femme sénégalo-capverdienne aux yeux bleus, part en France pour rencontrer son père, Gérald Declair, pour la première fois. Son arrivée bouleverse une famille bourgeoise, marquée par les secrets et l'autorité du patriarche, Gaétan, responsable de la séparation de ses parents. En découvrant la vérité sur son histoire, Idalya affronte sa douleur et affirme son identité. Pourtant, malgré les tensions, elle parvient à toucher le coeur de son grand-père. Alors qu'elle repart au Sénégal, elle emporte un héritage symbolique et une réconciliation silencieuse...