Unis Vers est un recueil de poésie inspiré par l'énergie des êtres humains, de la Terre et du Ciel. Ariane Angeloglou interroge notre raison d'être entre ces deux mondes. Elle contemple la nature et le cosmos, décrivant leur beauté. Pourtant, elle raconte surtout le quotidien humain, marqué par les influences terrestres et célestes. Selon elle, l'Univers, qui nous accompagne chaque jour avec élégance, nous inspire et participe à notre équilibre intérieur, mais nous l'oublions. Façonnée par la même matière que les arbres, les rivières ou les étoiles, l'autrice invite le lecteur à raviver sa conscience du Vivant et à renouer avec sa propre nature. Unis Vers célèbre notre appartenance au grand Tout...