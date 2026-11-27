La question de l'antisémitisme de gauche, sujet brûlant pouvant faire influencer l'avenir politique, éthique et civilisationnel de la France. Depuis le 07 octobre 2023, l'explosion de l'antisémitisme en France n'a cessé de croître. Jusqu'à cet événement survenant pendant la campagne européenne qui a conduit au procès de Raphaël Enthoven à propos d'un de ses tweets visant LFI et la question de l'antisémitisme. Richard Malka livre sa plaidoirie, apportant un contexte politique ample et précis de la situation. L'antisémitisme de La France insoumise serait un problème crucial pour les juifs de France et, bien au-delà, pour la société dans sa globalité ; "l'antisémitisme étant toujours, en Europe, un avertissement d'incendie" . Alors, de quelle base factuelle disposent-ils pour justifier ce "passionnémentantisémite" ? Richard Malka est avocat, défenseur de la liberté d'expression et du journal Charlie Hebdo depuis plus de trente ans. Il est auteur de romans et d'essais dont Eloge de l'irrévérence (2023), Le Droit d'emmerder Dieu (2023), Traité sur l'intolérance (2024) et Après Dieu (2025), disponibles aux Editions Points.