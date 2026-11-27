Le témoignage d'espérance de Denis Ledogar qui a accompagné de nombreux malades. Denis Ledogar a consacré la moitié de sa vie en tant qu'aumônier au sein de l'hôpital Hautepierre à Strasbourg. Chaque jour, il a accompagné des malades proches de la fin de vie ou des familles qui venant de perdre un proche et leur a offert écoute et réconfort. Pour lui, la mort ne doit être ni un sujet tabou ni un voyage solitaire. Son témoignage empli de douceur nous aide nous aide à changer notre regard sur ce moment difficile et réussit à nous apporter un chaleureux espoir. Denis Ledogar est prêtre, infirmier anesthésiste et aumônier à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg. Il a créé l'association Semeurs d'étoiles qui vient en aide aux familles des enfants hospitalisés. Il est l'auteur du best-seller La Tendresse pour tout bagage.