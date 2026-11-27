Le jeu de regards fantasmatiques entre Ikezawa et Eguchi est allé trop loin ? : Ikezawa a tenté d'embrasser Eguchi au beau milieu d'une scène pleine de tension ? ! Celle-ci s'étant esquivée, il a prétendu avoir voulu lui faire une blague. Désormais, il ne sait plus comment l'aborder, tandis qu'elle l'ignore. Ces deux-là vont-ils pouvoir se réconcilier ?? Entre regards lascifs, costumes moulants et transpiration abondante, le deuxième tome de cette comédie romantique sexy continue de s'amuser avec l'intérêt mutuel que se portent ces deux adolescents.