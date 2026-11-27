Dès le XVe siècle en Italie, puis progressivement à travers toute l'Europe, les médecins et les chirurgiens ont ouvert les corps de leurs patients décédés afin de mieux comprendre les causes des maladies et progresser dans l'art de guérir. L'anatomie pathologique s'est lentement construite à travers ces observations. A partir d'un large corpus de textes médicaux européens (de 1500 à 1761), cette étude retrace la genèse et les conditions matérielles de la pratique des nécropsies, ses liens avec l'anatomie du corps sain et son rôle dans la formation du savoir médical, mais aussi l'émergence d'un regard critique sur les limites et la portée de cette nouvelle science du corps malade.