LE DERNIER VOLET DE LA TRILOGIE D'HORREUR BEST-SELLER "SWORN SOLDIER" Ne craignez pas les Usher, craignez la terre qui les nourrit. Alex Easton n'a aucune envie de se rendre en Amérique. Encore moins d'explorer une mine de charbon abandonnée de Virginie-Occidentale à la réputation sinistre d'être hantée. Mais lorsqu'un vieil ami, le docteur Denton, sollicite son aide pour retrouver un cousin disparu dans les profondeurs de cette même mine, Alex ne peut se résoudre à refuser. A mesure que l'expédition s'enfonce sous terre, d'étranges lumières rouges apparaissent dans les ténèbres et des bruits inexplicables résonnent dans les galeries désertes. Quelque chose semble rôder. Quelque chose qui n'appartient ni au passé ni aux légendes locales... Ancien soldat, Alex sait qu'il faut se méfier des superstitions. Pourtant, ka comprend vite que certains lieux gardent jalousement leurs secrets... et que certains secrets feraient mieux de rester enfouis à jamais. AFFRONTEZ VOS PEURS AVEC T. KINGFISHER, LA REINE DE L'IMAGINAIRE, LAUREATE DE SIX PRIX HUGO ! LA TRILOGIE BEST-SELLER "SWORN SOLDIER" Ce qui réveille les morts Ce qui dévore la nuit Ce qui rôde dans les ténèbres T. Kingfisher écrit de la fantasy, de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Elle a remporté à plusieurs reprises les prestigieux prix Locus, Nebula et Hugo - la dernière fois en 2023 pour Nettle & Bone. Sous un nom de plume, elle est également une autrice à succès de livres pour enfants. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et des poules qui pourraient bien être possédées.