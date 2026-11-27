PLUS CONNU DANS SON PAYS QU'AGATHA CHRISTIE, LE MAITRE ABSOLU DU MYSTERE JAPONAIS, TRADUIT POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE ! Depuis un terrible accident de voiture, Fujinuma Kiichi vit reclus dans le Moulin, une demeure isolée où il cache son visage défiguré derrière un masque de caoutchouc. Mais par une nuit d'orage, le calme de sa retraite vole en éclats. Un meurtre atroce est commis, une personne disparaît sans laisser de trace et un tableau d'une valeur inestimable est dérobé. Chargé de l'enquête, le brillant Shimada Kiyoshi se retrouve confronté à une série d'événements aussi troublants qu'inexplicables. Car tandis qu'il tente de démêler les fils de cette affaire, la mort frappe encore... puis encore. Parviendra-t-il à résoudre le mystère avant que le meurtrier ne fasse une nouvelle victime ? Et surtout, saurez-vous découvrir la vérité avant lui ? "D'une extrême ingéniosité". The Guardian "Un polar formidable, un grand classique". The Washington Post "Un classique au pays du Soleil Levant". The New York Times Yukito Ayatsuji est un écrivain japonais auteur de romans policiers et d'horreur. Il est l'un des membres fondateurs du Honkaku Mystery Writers Club of Japan, un club dédié à l'écriture de romans policiers inspirés des grands noms de l'âge d'or du genre. Les Crimes de la Maison Bleue est son premier roman. Paru au Japon en 1987, il est considéré comme l'un des romans policiers japonais les plus cultes, inspirant toute une nouvelle génération d'écrivains.