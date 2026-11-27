Star Wars : Le Mandalorian et Grogu marque le retour de Star Wars sur grand écran. Après avoir conquis des millions de spectateurs au fil de trois saisons, le légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune protégé Grogu se lancent dans une toute nouvelle aventure, plus spectaculaire que jamais. Alors que les derniers seigneurs de guerre de l'Empire continuent de semer le chaos aux quatre coins de la galaxie, la fragile Nouvelle République lutte pour préserver la paix. Au coeur de cette période troublée, le duo devra affronter de redoutables ennemis et forger sa propre destinée. Personnages, créatures, décors, véhicules, costumes, accessoires... découvrez les secrets de conception d'un nouveau chapitre de la saga. Véritable plongée dans les coulisses du film, cet ouvrage officiel réunit de somptueux concepts artistiques, des croquis préparatoires, des peintures de production inédites et les témoignages exclusifs des artistes et des créateurs qui ont donné vie à l'aventure cinématographique qu'est chaque film Star Wars.