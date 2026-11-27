Des pionniers de l'exploration sous-marine aux robots modernes, histoire en images de l'odyssée des profondeurs. Le bassin méditerranéen est l'un des creusets de la plongée sous-marine, siège d'expérimentations et d'avancées majeures : premières photographies immergées, scaphandres autonomes, bathyscaphes... tant d'inventions qu'ont vu naître et se développer les xixe et xxe siècles, et font écho aux enjeux économiques, stratégiques et environnementaux contemporains. A travers une riche iconographie, cet ouvrage aborde aussi bien la technique que la médecine, l'archéologie et l'exploration spatiale. Il célèbre les femmes et hommes qui ont repoussé les limites de l'impossible pour révéler au monde les secrets enfouis sous la mer.