Depuis cinquante ans, l'Etat prélève toujours plus, dépense toujours plus, emprunte toujours plus ... et pourtant tout va moins bien : l'école s'effondre, l'hôpital craque, la justice manque de moyens, l'armée est sous-dotée, les services publics disparaissent et la dette explose. Alors une question simple s'impose : où va le pognon ? Avec son talent habituel pour rendre l'économie compréhensible, Charles Gave démonte le grand mensonge français : celui d'un pays riche ruiné non par manque d'ingéniosité et d'intelligence de ses citoyens - les entrepreneurs français réussissent partout sur la planète - mais par l'incompétence, l'idéologie et l'irresponsabilité de ses élites. Les mêmes qui prétendaient nous protéger ont organisé la faillite du pays. Mais cette faillite pourrait bien avoir une immense vertu : nous débarrasser enfin de ceux qui l'ont provoquée.