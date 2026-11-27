Depuis 1971, l'économie mondiale vit sous perfusion. Pour maintenir en vie un système de dette exponentielle, les institutions n'ont d'autre choix que de diluer silencieusement la valeur de votre argent. L'inflation n'est pas un accident technique ; c'est le carburant nécessaire du moteur. Mais ce système, fondé sur la dette et l'érosion monétaire, entre en phase terminale. Il n'aura bientôt d'autre choix que de prendre le contrôle de votre argent. Et il s'y prépare : surveillance généralisée, Monnaies Numériques de Banque Centrale (MNBC), blocage de l'assurance-vie (Loi Sapin 2), répression financière... Le piège va se refermer sur l'épargnant traditionnel. Pierre-Louis Hecquet n'est pas un observateur académique. Insider du monde bancaire, il a oeuvré au coeur du plus grand consortium bancaire européen et a navigué pendant des années dans les coulisses du marché interbancaire. Il a vu de près ce que le grand public ne voit jamais : la fragilité systémique, les mécanismes de dilution et les failles cachées. Mais il ne se limite pas à ce diagnostic inquiétant. Il propose aussi dans cet essai-choc des pistes concrètes de protection pour sauver votre épargne et conserver votre liberté.