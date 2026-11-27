Etre Autre explore la quête de soi lorsque l'on est perçu comme "autre" . Hanae Bezad, à travers un récit personnel, interroge les notions d'identité, d'appartenance et de différence. Ce livre, à la croisée de l'autobiographie et de la réflexion sociétale, montre comment l'expérience de l'altérité, liée aux origines, au genre ou à la culture, devient une source de lucidité et de transformation. Loin d'être une limite, cette altérité offre une liberté nouvelle. Etre Autre invite à dépasser les catégories qui nous enferment, à embrasser nos identités multiples et à imaginer des sociétés où la différence est reconnue comme une force...