Faune est une traversée nocturne, entre rêve et réalité, où les frontières du souvenir, du monde intérieur et du temps se brouillent peu à peu. Dans l'obscurité, une voix cherche, observe, se souvient et questionne, sans jamais tout dévoiler. La nuit devient un territoire d'exploration, peuplé de silences, d'ombres et d'éclats de lumière. Au fil des poèmes se dessine le parcours d'un être en quête de lui-même, entre ce qui demeure enfoui et ce qui cherche encore à naître. Faune invite à une plongée intime dans les profondeurs de l'être.