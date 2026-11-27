Les Monstres sont parmi nous, ils nous ressemblent et se perpétuent, de génération en génération. Ils se protègent les uns les autres et neutralisent les victimes en leur imposant le silence. Julia, petite fille brillante mais présentant de nombreux troubles, est le fruit de ces Monstres : un père incestueux, une grand-mère incestuelle et une justice et un corps médical qui refusent d'entendre sa parole. Pourtant, Julia ose parler, dénoncer, donner à voir les violences qu'elle subit. Sa mère va se battre sans relâche, tout en protégeant aussi sa petite soeur, Rose. Mais le combat est rude face à une société entière qui refuse l'évidence : les Monstres ont une apparence banale, ils invitent vos enfants à jouer avec les leurs dans leur belle maison de famille. Qui peut les soupçonner ?