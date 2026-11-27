Zeus, roi de l'Olympe, séducteur et tyrannique, succombe au charme de Sémélé. Lorsqu'elle attend un enfant, Héra, furieuse, orchestre sa mort. Zeus sauve le foetus et le coud dans son mollet, donnant naissance à Dionysos. Ce dernier est confié aux Nysiades, loin des intrigues divines et caché d'Héra. Il grandit en harmonie avec la nature, ignorant ses origines. En quête de vérité, Dionysos quitte la grotte de son enfance, armé d'un arc et d'une besace. Il traverse la Grèce Antique et escalade le Mont Olympe pour affronter Zeus et Héra. Une crise divine éclate, et Dionysos doit la résoudre...