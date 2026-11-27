Il paraît que je vis beaucoup dans ma tête, comme ma mère. Certains héritages ne passent pas chez le notaire. Si vous êtes rêveur, névrosé, empathique, artiste du dimanche, penseur nocturne, hypersensible, discret observateur, grand douteur ou joyeux bordélique, ce livre est pour vous. "La danse des possibles" est une collection d'anecdotes du quotidien, racontées avec humour, autodérision et sincérité. On y parle de choix instinctifs, de rêves différés, de rencontres bouleversantes, de pensées obsédantes et de cette impression que tout le monde avance... sauf soi. Pas de morale, pas de solution miracle, juste un regard lucide et drôle sur la vie. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une danse, parfois maladroite, souvent inattendue...