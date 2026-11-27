Dans Baumanière. A coeur ouvert, Jean-André Charial raconte à la première personne l'histoire de ce lieu emblématique intimement liée à la sienne. Souvenirs familiaux, voyages initiatiques, apprentissages auprès de grands chefs étoilés et reprise du domaine composent le fil de cet ouvrage, où le parcours de l'homme éclaire celui du lieu. Depuis la création de L'Oustau de Baumanière par Raymond Thuillier jusqu'à son propre engagement à la tête du domaine, il revient sur les étapes qui ont façonné sa vie. Au fil des pages se dessinent une personnalité, une exigence, une vision de l'hospitalité et un attachement profond à cette terre des Baux-de-Provence. Ce récit est aussi celui des rencontres. Des cartes blanches donnent la parole à Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg, Agnès Jaoui et à d'autres personnalités. Leurs témoignages font écho aux souvenirs de Jean-André Charial et à leur attachement à Baumanière comme à son hôte. Les photographies de Laurent Dupont accompagnent cette traversée, entre paysages de Provence, nature, gastronomie et mémoire familiale.