Une vie simple, authentique et bien remplie au fil des saisons S'installer en milieu rural, entretenir un grand terrain, démarrer des plantations, un potager, adopter des animaux... puis transformer ses récoltes pour une quasi-autonomie alimentaire. Un rêve qui pousse chaque année des familles à changer de vie. Etablie depuis 8 ans avec son compagnon dans un village à côté de Limoges, Sophie Allouis vit au milieu des animaux : chiens, poules, moutons, chèvres et vaches. Ces "hyperactifs" parviennent à cumuler leurs métiers avec l'apiculture, le potager, la traite des chèvres, les récoltes de fruits... Elle fait part de ses astuces pour gagner un maximum de temps et se simplifier la vie. Retrouvez Sophie sur YouTube @Laptiteortiedanslaprairie et sur Insta @Laptiteortie.