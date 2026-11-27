Kumada, un employé de bureau qui passe sa vie à se protéger de tous les risques, n'avait jamais envisagé qu'un jour un énorme ours débarquerait chez lui. Ne pouvant esquiver cette terrible nouvelle réalité, ni la divulguer au risque que sa vie sociale parte en fumée, il commence tant bien que mal à s'adapter à cette cohabitation absurde... jusqu'au jour où ses collègues s'invitent chez lui pour une pendaison de crémaillère improvisée. Comment, avec son ours, va-t-il gérer cette situation où, à la moindre inattention, tout peut dégénérer ??