Entre 1820 et 1840, dans une France postrévolutionnaire gouvernée encore par des rois, la représentation scénique de la royauté cristallise les mutations esthétiques et politiques de l'âge romantique. Rois et reines ne sont plus seulement des figures hiératiques ou des emplois nobles ; ils deviennent des personnages instables, parfois menacés. Les symboles traditionnels de la royauté font l'objet d'une relecture critique : l'espace scénique, les décors et les accessoires contribuent à mettre en évidence la fragilité du pouvoir. En désacralisant la fonction royale, le théâtre acquiert ainsi une portée polémique, en résonance avec les tensions du premier XIXe siècle.