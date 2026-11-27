Eminent penseur à l'origine du renouveau de la philosophie juive médiévale, Saadia Gaon (882-942 de l'ère commune) reste désespérément méconnu en France. Longtemps occulté par le Guide des Egarés du célèbre Maïmonide, son Kitab al Amanat wa-l-I'tiqadat demeure inédit en français. Il représente pourtant l'une des tentatives les plus abouties de présentation systématique de la foi juive, d'un point de vue philosophique. Penseur rationaliste, mettant un point d'honneur à répondre de manière argumentée à toutes les doctrines, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, juives, chrétiennes, musulmanes ou mazdéennes, Saadia Gaon aura réussi, dans la Bagdad multi-culturelle du Xe siècle, à fonder un rationalisme réaliste qui rejetait tout esprit doctrinaire ou dogmatique. Son oeuvre mérite que l'on s'y arrête.