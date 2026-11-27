Un guide du bien-manger imaginé par des journalistes et photographes de bretons l'équipe de Bretons en Cuisine, qui sont au quotidien sur le terrain. Cette nouvelle édition du guide Pur Beurre recense 500 adresses coups de coeur, en Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine. Vous y retourverez des restaurants, des boulangeries, des caves, des pâtisseries, des magasins à la ferme... choisis pour la qualité de leur travail ainsi que de leurs engagements durables et humains. Largement illustré, Pur Beurre est le compagnon idéal pour savoir où se régaler en Bretagne.