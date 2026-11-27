Les fleurs du magnolia de Yulan se cachent derrière ses feuilles. Comme les secrets inavouables des adultes derrière leurs lèvres. Les grandes personnes affirment toujours : "Vous, les enfants, vous ne pouvez pas comprendre". Je me demande alors pourquoi les choses que nous ne pouvions pas comprendre petits nous affectent autant quand nous sommes devenus adultes à notre tour. Xiao-hua n'aime pas fêter son anniversaire, craignant de perdre quelqu'un ou quelque chose autour de lui. En revanche, sa demi-soeur tient à lui organiser une fête d'anniversaire. En effet, son père lui avait dit que fêter l'anniversaire de quelqu'un montre à quel point cette personne nous est importante. Après plusieurs années de silence, la mère de Yu-lan réapparaît. Le grand frère décide de la rencontrer, pour Yu-lan bien sûr, mais aussi pour mieux connaître les années d'absence de son père. L'effondrement des deux familles dans les faits divers d'autrefois a eu des conséquences tragiques : Qi-li a perdu sa mère, sa seule confidente, et M. Tang a perdu son fils unique. Ces deux êtres, malgré leur passé embrouillé, sont chargés de sentiments contradictoires et se rapprochent l'un de l'autre peu à peu, en raison de leur solitude douloureuse. "Ce n'est pas parce qu'on a été maltraité et mal-aimé qu'on a perdu la capacité d'aimer et de prendre soin des autres". Les faits tragiques du passé ne peuvent pas être changés, mais la vie continue grâce au soutien et au réconfort des autres...