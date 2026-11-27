Il y a dix-sept ans, juste avant Noël, Simon a tout quitté : son village du Jura, sa famille et, surtout, son premier amour, Maëlle. Il n'est jamais revenu, jusqu'à aujourd'hui, pour dire adieu à son grand-père Henri. A son arrivée, les souvenirs le percutent et tout lui rappelle Maëlle, cette femme qu'il a aimée par-dessus tout, cette femme qu'il a abandonnée pour la protéger, cette femme qu'il n'a jamais oubliée. Les rencontres entre eux se multiplient, l'attirance est toujours là, réciproque, intense. Mais il n'a pas le droit de l'aimer. Le secret qui le ronge depuis si longtemps pourrait la détruire, elle, ainsi que leurs deux familles. Alors, entre rumeurs, non-dits et traditions de Noël, Maëlle lui pardonnera-t-elle ? Les secrets du passé seront-ils enfin révélés ?