Kara McIntyre a sept ans lorsqu'elle perd tout. La veille de Noël, dans le chalet familial au coeur de l'Oregon, le silence se brise dans un déchaînement de violence. Sa soeur aînée la cache dans un placard, lui murmure de ne pas faire de bruit. Kara obéit. Elle tend l'oreille. Elle survit. Mais on ne survit jamais vraiment à une telle nuit. Vingt ans plus tard, Kara tente encore de recoller les morceaux d'une vie brisée. D'oublier les cris. De faire taire la peur. Jusqu'au jour où le passé resurgit, plus brutal que jamais. Son frère Jonas, reconnu coupable du massacre, est libéré contre toute attente. L'affaire refait la une de la presse. Les regards se tournent à nouveau vers elle. Et bientôt, Kara reçoit des messages troublants... signés du prénom de sa soeur Marlie. Marlie, disparue depuis cette nuit-là. Alors que, autour d'elle, la mort frappe de nouveau, Kara vacille. Ses souvenirs se fissurent. Ses certitudes s'effondrent. Quelqu'un la suit. Quelqu'un la manipule. Et une seule idée s'impose, implacable : elle était censée mourir, cette nuit-là. Elle a été Celle qui a survécu. Mais pour combien de temps encore ?