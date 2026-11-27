Jeune officier de l'armée royale originaire d'Auvergne né en 1768, Louis des Aix se couvre de gloire à partir de 1792, lorsque la France déclare la guerre à l'Autriche. Fidèle à son pays dans le climat délétère de la Révolution française, il change son patronyme en Desaix, et d'exploits militaires en actes de commandement généreux, il gagne une réputation d'homme juste et irremplaçable au sein de l'armée de la toute jeune République. Général à 25 ans, il participe avec Bonaparte à la campagne d'Egypte, avant de le rejoindre en Italie. C'est là, à Marengo, que dans une dernière charge qui permettra aux Français de remporter la victoire, il perd la vie, frappé d'une balle en plein coeur. Honoré par Napoléon qui l'appellera encore depuis son lit de mort à Sainte-Hélène, Desaix conserve pour toujours l'aura d'un officier désintéressé et héroïque, modèle de vertu militaire et patriotique.