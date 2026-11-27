Jacques Rohaut peint. Ingrid Astier écrit. Pendant que l'un dépose le bleu de la vie sur la toile, l'autre observe. Pendant que le peintre parle, l'écrivain recueille de précieuses paroles d'atelier. Un vivier merveilleux pour amateurs éclairés - comme pour amateurs de l'ombre. Un abécédaire artistique naît de ce dialogue, qui retrace le fil d'une existence dédiée à la beauté. On y croise des choix forts (devenir peintre), des conseils rares... L'on se promène dans le musée intérieur d'un artiste, du Louvre au Prado... On découvre la richesse de l'oeuvre d'un Peintre de la Marine, de l'Air et de l'Espace, et de la Terre, où les quatre éléments sont réunis. On y découvre une vie.