Un thriller magistral sur les secrets et les mensonges d'un écrivain à la double vie. Mon nom est Andrew J. Rush. Ici à Harbourton, je suis une célébrité. Mon ascension fulgurante, celle d'un enfant du pays devenu un écrivain à succès, est connue de tous. Mais ils ignorent que leur cher "Andy" est aussi le Valet de pique, ce mystérieux auteur de romans noirs, violents et pervers. Ce secret, je l'emporterai avec moi dans la tombe. Au risque d'être pris à mon propre jeu. "Un thriller gothique redoutable où Joyce Carol Oates met en scène la part inavouable et les hantises fatales du métier d'écrivain". François Angelier, Les Emois, France Culture Joyce Carol Oates est née aux Etats-Unis en 1938. Auteure d'une oeuvre considérable, membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, elle a reçu de nombreuses distinctions dont le National Book Award pour Eux, le prix Femina étranger 2005 pour Les Chutes, et le prix Jérusalem 2019. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban