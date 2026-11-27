Parmi quatre garçons aux visages d'enfants de choeur se cache un monstre. Un jeu de piste frénétique. La jeune Jeanie, récemment sortie de prison, est engagée comme bonne par la très respectable famille du Dr March. Un soir, elle découvre un journal intime où est consignée une série de meurtres atroces. Pour Jeanie, l'auteur n'est autre que l'un des fils March. Se sentant démasqué, l'assassin la provoque, la menace. Le jeu morbide du chat et de la souris commence alors... "Un régal d'efficacité". LIBERATION Née en 1956 à Cannes, Brigitte Aubert est auteure de romans policiers et de romans noirs traduits dans plus d'une vingtaine de langues. Elle est également scénariste et programmatrice de cinéma. Elle a reçu le Grand Prix de Littérature Policière pour La Mort des bois.