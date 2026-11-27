Rimbaud, dans "Alchimie du verbe" , s'imaginait parvenant aux rives des "confins du monde et de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons" . Pouvait-il envisager que sa fortune les atteindrait ? C'est ce rimbaldisme de dimension mondiale qu'abordent les études réunies dans ce volume. On y croise de grands lecteurs, d'Octavio Paz à Pablo Neruda ou Paul Celan ; on y suit les sentiers de la réception hongroise, chinoise, antillaise ou encore subsaharienne de Rimbaud ; on y sort aussi de l'espace du livre pour trouver in situ, dans les rues de la ville, la trace des grandes formules du poète de Charleville et les réappropriations multiples du "visage parfaitement ovale d'ange en exil" (Verlaine), gravée dans tous les esprits.