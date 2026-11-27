Gus McCrae et Woodrow Call, deux anciens Texas Rangers à la retraite, décident de quitter leur petite ville poussiéreuse du Texas pour un dernier grand exploit de cow-boys : convoyer un troupeau de bétail du Texas au Montana. Une épopée de 4. 000 km à travers l'Ouest sauvage, entre dangers mortels, amitiés indéfectibles et rêves impossibles. L'adaptation en roman graphique du chef-d'oeuvre qui a redéfini le western américain et remporté le prix Pulitzer.