Meilleur spécialiste de Nicolas Rapin ou de Scévole de Sainte-Marthe, Jean Brunel, fin connaisseur des milieux humanistes robins, nous propose aujourd'hui une anthologie réunissant les principaux poètes qui, au milieu du XVIe siècle, ont marqué la vie intellectuelle en Poitou. Les oeuvres ici savamment présentées et mises en perspective, de formes et de sujets si divers, issues de plumes aussi variées que celles de Roland Bétholaud, Vauquelin de La Fresnaye, François de Nesmond, Jean de la Péruse, Roger Maisonnier ou Sc. de Sainte-Marthe nous permettent de juger sur pièces du renouveau littéraire qui à Poitiers comme à Paris marque la fin du règne de François Ier et le règne de Henri II.