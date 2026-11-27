L'ouvrage vivra au plus près cette course mythique et paraîtra seulement quelques semaines après l'arrivée de la course. ? Avant le départ, les navigateurs seront photographiés à terre dans des portraits posés, réalisés à la manière Harcourt : des images sobres et puissantes. Ewan Lebourdais partagera avec le lecteur l'ambiance du village de la Route du Rhum et l'atmosphère particulière de la cité malouine la veille du départ. Ses photographies aériennes prises en hélicoptère sublimeront l'élan du départ de la course au large. A l'arrivée à Pointe-à-Pitre, ses photographies, prises à bord d'un bateau porteront le style Ewan Lebourdais : révéler l'instant et sa vérité. L'émotion sera là, sur les visages marqués et la joie des navigateurs. La beauté sera là, à travers ces magnifiques voiliers taillés pour la vitesse. ? Antoine Grenapin, journaliste, est l'auteur du livre officiel du Vendée Globe 2024.