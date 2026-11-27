Prisonnière de sa montagne par des usines polluantes, l'esprit gardien Zawa n'a rien d'autre pour se nourrir que des tas de déchets industriels, le condamnant à une existence amère faite de paranoïa et de destruction. Mais lorsque Bandit et Thatcher, deux frères et soeurs d'un village voisin l'aident à s'échapper, ils découvrent rapidement que le seul moyen d'apaiser le coeur de Zawa est de lui remplir l'estomac ! Ce qui risque de ne pas plaire au Maire corrompu et à son armée privée.