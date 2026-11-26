Pièce maîtresse de la doxa #MeToo, "l'emprise" est régulièrement invoquée pour imposer "l'évidence" indiscutable de la situation de "victime" . Supposément fauteur "d'emprise" , le "prédateur" utiliserait cette arme fatale dans le but de s'assurer un pouvoir absolu sur des "proies" , qu'il déposséderait ainsi de tout libre-arbitre. Tel un jeteur de sorts. Or est-ce si simple ? En s'appuyant notamment sur le décryptage d'affaires à grand spectacle - de l'affaire Godrèche à l'affaire de Mazan, qui s'est rapidement centrée autour de la figure de Gisèle Pelicot - cet essai défait les idées fausses, issues de pseudo-théories psy que légitiment les médias, leur caisse de résonance. Il décrit comment cette notion, objet de toutes les méprises, envahit chaque jour davantage le discours public, infiltre l'institution judiciaire, et s'empare peu à peu des esprits croyants : une figure de l'emprise, justement. Il analyse ce que sont, dans leur redoutable complexité, les véritables liens d'emprise, qu'on ne saurait réduire à un rapport dominant-dominé transparent et à sens unique. Car ces situations psychiques, foncièrement ambiguës, impliquent chacun des partenaires de façon également responsable, quoique non symétrique. Un livre indispensable pour faire le point sur la question, et y réfléchir librement.