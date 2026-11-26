Ce livre est né à Prague, pendant la seconde guerre mondiale, de la collaboration entre le poète surréaliste Jindrich Heisler et l'artiste Jindrich Styrský. Le premier, juif, vivait alors caché pour échapper aux persécutions nazies. Le second était à l'article de la mort. D'abord diffusée clandestinement à la manière des samizdats, leur oeuvre donne à voir une ville hantée, dont les seuls habitants semblent des mannequins, des poupées, des masques et des prothèses. Au réalisme fantastique des photographies de Styrský répond la prose hallucinée de Heisler, ici donnée dans une traduction du tchèque inédite réalisée par lui-même à l'intention d'André Breton.