Elisée Reclus (1830-1905) est connu pour son double engagement au service de la géographie et de l'anarchie. Il a été marqué par son environnement féminin : très lié à sa mère, il a aussi été proche de quatre de ses soeurs ainsi que de sa belle-soeur Noémi, l'épouse de son frère Elie, et a eu une relation forte, quoique différente, avec chacune de ses quatre compagnes successives. Elisée a contribué en 1868 à l'élaboration du programme de la Société pour la revendication des droits des femmes ; il a partagé une amitié de près de trente-cinq ans avec la féministe André Léo, croisé Louise Michel pendant la Commune, exprimé son admiration pour les combats de la féministe britannique Josephine Butler. La correspondance d'Elisée avec de jeunes femmes engagées, telles Antonine de Gérando et Alexandra Myrial (future Alexandra David-Néel), mêle des considérations sentimentales, sociales et politiques. Enfin, il a développé une vision des femmes dans les premiers tomes de la Nouvelle géographie universelle (entre 1876 et 1880), dans des textes politiques (comme L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anarchique en 1898) et dans L'Homme et la Terre (1905), sa dernière grande oeuvre.