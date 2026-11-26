Fondé sur des études empiriques originales menées en France et au Japon, ce numéro développe une analyse sociologique des violences de genre à l'oeuvre dans les musiques populaires. Le croisement des regards portés sur la France et le Japon permet ainsi d'opérer un décentrement, mettant en lumière les silences et les résistances propres à chaque pays. Il s'agit tout d'abord de documenter les violences de genre dans leur variété et dans leur continuité, puis de mettre en évidence les contextes, leur structure et les relations de pouvoir qui en favorisent l'émergence, la perpétuation et l'éventuelle dénonciation. en quoi et dans quel mesure ces violences participent-elles à reproduire et à légitimer chez les artistes les inégalités entre les hommes d'un côté et les femmes et les minorités de genre d'un autre ?