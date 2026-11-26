Cette recherche a pour but d'étudier la tendance du cinéma des dernières décennies à revenir à des formes primitives d'exposition, propres à des dispositifs tels que les dioramas, panoramas, musées d'histoire naturelle, et autres attractions pré cinématographiques. En un siècle projeté dans le présent, certains films contemporains semblent animés du besoin de se distancier de l'état de crise et de perte du présent, pour retrouver les origines du cinéma. En réactivant des liens avec des dispositifs, gestes, et formes de mise en scène du passé, cette fouille archéologique cherche à retrouver le pouvoir et la capacité de montrer que le cinéma aurait perdus, en rétablissant dans ses images les principes d'ordre et de sens grâce auxquels instaurer de nouveau un rapport au réel. Letizia LUSUARDI a effectué un doctorat en études cinématographiques à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et à l'Université IULM de Milan, sous la direction d'Antoine de Baecque, et est chargée de travaux dirigés en Analyse filmique et Esthétique à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.