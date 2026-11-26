Avec L'Invention des Champs-Elysées, Jean-Michel Dequeker-Fergon propose bien plus qu'une histoire urbaine : une enquête passionnante sur la fabrication d'un mythe. De la percée initiale dessinée par André Le Nôtre jusqu'aux grandes cérémonies nationales contemporaines, l'ouvrage dévoile comment les Champs-Elysées sont devenus un symbole à la fois festif et politique. Lieu de promenade, de spectacle et de plaisirs, l'avenue est aussi un théâtre du pouvoir : défilés militaires, célébrations républicaines, mémoire nationale incarnée par l'Arc de Triomphe. Cette double identité - entre divertissement et solennité - est au coeur du livre. Ecrit avec clarté et érudition cet ouvrage, accessible et richement documenté, s'adresse autant aux amateurs d'histoire qu'aux curieux de Paris. Il renouvelle notre regard sur un lieu que l'on croyait connaître, en dévoilant les coulisses de sa construction et les enjeux qui continuent de le façonner.