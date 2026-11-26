Depuis sa fondation en 1098, l'abbaye de Cîteaux a traversé plus de neuf siècles d'histoire. Un nouvel ouvrage richement illustré, s'adressant à un large public, offre enfin une synthèse accessible de son évolution, de ses origines à nos jours. Ce livre retrace le parcours de générations de moines partagés entre quête spirituelle et ancrage dans l'histoire de France et d'Europe. Il met en lumière les grandes étapes du monastère : l'élan initial, l'apogée médiéval, les crises, la Révolution, et la refondation au XIXe siècle. Cîteaux apparaît ainsi comme un lieu vivant et intemporel, toujours habité par la quête d'Absolu et porteur d'espérance.