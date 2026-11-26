Comment diriger sa vie professionnelle quand tout est incertain ? Notre parcours, notre éducation, notre vécu sont le résultat d'innombrables choix et pourtant, il existe très peu de formations sur la façon dont nous pouvons consciemment orienter notre trajectoire de vie. A la croisée de la réflexion et de l'action, ce livre offre une approche pragmatique pour apprendre à se gouverner soi même et à acquérir la discipline mentale nécessaire pour faire face aux turbulences de la vie. Fruit d'une collaboration entre une mère et son fils, cet ouvrage propose un programme d'apprentissage inédit du leadership. Issu de l'expérience des auteurs, mais aussi de recherches récentes en psychologie sociale et organisationnelle, en neurosciences et en sciences de la gestion, il présente sept schémas de pensée fondamentaux - pour apprendre à apprendre, dialoguer avec justesse ou gérer ses relations sociales - qui vous aideront à mieux vous connaître et à rester fidèle à vos convictions profondes afin de devenir un phare pour les autres.